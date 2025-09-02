Ocean Live Park domani, mercoledì 3 settembre, alle ore 14, al Porto Antico di Genova, aprirà al pubblico con il tradizionale taglio del nastro.
Partita da Nizza il 31 agosto, la velocissima flotta IMOCA 60 arriverà in porto a Genova questa notte per la penultima tappa di The Ocean Race Europe , la storica regatta, partita il 10 agosto da Kiel in Germania. Alla cerimonia di inaugurazione di domani parteciperanno il consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova Lorenzo Garzarelli e il presidente di The Ocean Race Richard Brisius.
L’Ocean Live Park al Porto Antico, fino a domenica 7 settembre, ospiterà cinque giorni dedicati al mare e all’ambiente, con laboratori scientifici, incontri con i campioni, spettacoli e attività per famiglie.
Per il calendario completo vedi qui
