Fincantieri e Polska Grupa Zbrojeniowa sa (Pgz) hanno firmato un memorandum of understanding durante la Fiera internazionale della difesa Mspo, attualmente in corso a Kielce, segnando un passo importante nello sviluppo della cooperazione industriale nel settore della difesa navale.

L’accordo è stato firmato oggi da Mauro Manzini, vicepresident Sales della Divisione Navi Militari di Fincantieri, e da Jan Grabowski, vicepresident di Pgz e definisce un quadro di collaborazione strategica volto a supportare il processo di ammodernamento della Marina polacca, con particolare attenzione al programma di acquisizione dei sottomarini “Orka”.

«La Polonia – spiega Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri – è un partner strategico per Fincantieri e siamo orgogliosi di contribuire ai suoi ambiziosi piani di ammodernamento navale. Con oltre 180 sottomarini costruiti e una lunga e solida esperienza nelle piattaforme navali avanzate, siamo pronti a mettere a disposizione il nostro know-how per supportare il programma Orka e sviluppare una collaborazione industriale di lungo periodo con Pgz e l’industria della difesa nazionale».

In base all’accordo, Fincantieri e Pgz valuteranno opportunità congiunte nella progettazione, costruzione e supporto operativo lungo l’intero ciclo di vita di piattaforme navali avanzate, inclusi i sottomarini. Questa partnership unirà la leadership tecnologica di Fincantieri nella cantieristica navale con la solida base industriale di Pgz, che riveste un ruolo centrale nella strategia di modernizzazione della difesa polacca. L’obiettivo comune è sviluppare opportunità congiunte non solo per la Marina polacca, ma anche per i mercati internazionali.

Pgz è il principale gruppo industriale della difesa in Polonia, di proprietà statale, e gestisce un portafoglio di aziende attive nella cantieristica navale, nelle costruzioni offshore e nella modernizzazione tecnica delle Forze Armate polacche.