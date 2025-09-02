Costa Crociere rafforza la programmazione per l’inverno 2025-2026, con due nuovi itinerari nel Mediterraneo occidentale a bordo di Costa Toscana, entrambi in partenza da Savona.

A inizio gennaio 2026, Costa Crociere propone un nuovo ed esclusivo itinerario di 12 giorni, con partenza da Savona, alla scoperta di Andalusia, Marocco e Tunisia, un viaggio inedito per vivere ancora più a fondo le bellezze del Mediterraneo. Dopo la partenza da Savona, Costa Toscana raggiunge Marsiglia, Barcellona, Alicante e Malaga, dove la storia moresca si fonde con l’energia andalusa. Si attraversa lo Stretto di Gibilterra per raggiungere Tangeri, con i suoi vicoli bianchi, la Kasbah e il promontorio di Capo Spartel. Poi, calata la notte, la nave raggiunge la Sea Destination, Alboran Sea Darkest Spot, in uno dei punti più bui del Mediterraneo per ammirare stelle e costellazioni, visibili come da nessun’altra parte. A La Goulette (Tunisi), gli ospiti passeggeranno tra le rovine di Cartagine, il souk e i profumi della Medina. Il viaggio si conclude con tappe a Palermo, Civitavecchia/ Roma e il ritorno a Savona, con una sosta aggiuntiva a Napoli prevista per la partenza del 2 gennaio.

Altra novità della stagione invernale 2025-26 è l’itinerario dedicato ai Golfi d’Italia. Fino a dicembre 2025, Costa Toscana opererà crociere di 7 giorni con partenza da Savona e tappe in Italia, Francia e Spagna, ideali per chi desidera una pausa rigenerante nel Mediterraneo anche nei mesi invernali. Si parte da Savona, per poi giungere a Marsiglia, con i profumi della Provenza, il suo Porto Vecchio e la cupola dorata di Notre-Dame de la Garde, e Barcellona, dove l’arte modernista incontra la vivacità e i sapori della Catalogna. Dopo una tappa notturna nel Balearic Sea Darkest Spot, per osservare le stelle nel punto più buio del Mediterraneo da una prospettiva unica, si prosegue verso il Golfo di Napoli, per ammirare il fascino dei suoi colori, poi a Civitavecchia, porta d’accesso a Roma, e infine La Spezia, tra borghi marinari Patrimonio Unesco delle Cinque Terre e del Golfo dei Poeti, alla scoperta di profumi e sapori mediterranei.

Il Mediterraneo è una meta sempre più apprezzata per chi cerca il clima temperato in inverno. Infatti, anche Costa Smeralda sarà impegnata in crociere di 7 giorni nel Mediterraneo occidentale, con partenza da Genova e tappe a Marsiglia, Barcellona, Balearic Sea Darkest Spot, destinazione marina in uno dei punti più bui del Mediterraneo, dove la nave spegne le luci per regalare un intenso cielo stellato, per poi fare tappa a Cagliari, Napoli e Civitavecchia/ Roma.

Per chi volesse vivere l’esperienza della crociera in pochi giorni, in autunno Costa propone le minicrociere, di 3 e 4 giorni, nel Mediterraneo occidentale a bordo di Costa Favolosa.

Tra le mete più desiderate per una pausa al caldo, ci sono i Caraibi. A partire da dicembre 2025, Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono insieme cinque itinerari di una settimana, alternati tra loro, combinabili in un’unica vacanza di due settimane. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, con imbarchi da Point-à-Pitre (Guadalupa), Santo Domingo (Repubblica Dominicana) o Fort-de-France (Martinica) per Costa Fascinosa, e da La Romana (Repubblica Dominicana) per Costa Pacifica. Costa Fascinosa propone tre itinerari: il primo, include tappe come Tortola nelle Isole Vergini Britanniche, Santo Domingo, l’esclusiva Catalina Island e Fort-de-France in Martinica; il secondo va alla scoperta delle Antille Olandesi, con tappe a Philipsburg, Basseterre e ancora Santo Domingo, e con arrivo a Saint Lucia il giorno di Natale; il terzo, infine, attraversa nuovamente Tortola, Santo Domingo e Fort-de-France, per poi arrivare a St. John’s, per celebrare il Capodanno a bordo tra le acque turchesi e le atmosfere caraibiche più autentiche di Antigua e Barbuda. Costa Pacifica propone invece una full immersion nella Repubblica Dominicana, con scali a Samanà, Amber Cove e Catalina Island, e un secondo itinerario verso sei isole caraibiche, tra cui Tortola e Santa Lucia. Un’offerta ampia e variegata, pensata per chi sogna una vacanza rigenerante tra spiagge bianche e acque cristalline.

Le Isole Canarie saranno protagoniste con Costa Fortuna, che propone crociere di 7 giorni con partenza da Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife, raggiungibili con la formula volo+crociera. Gli itinerari includono Madeira, Lanzarote, Las Palmas, La Gomera, Fuerteventura e Gran Canaria, tra paesaggi vulcanici, spiagge dorate e natura incontaminata. A rendere ancora più affascinante questo itinerario, solo per alcune partenze, le soste in Marocco, un’occasione per immergersi nei colori e nei profumi di Marrakech, tra le spezie e il vociare del Souk, o per camminare a piedi nudi sulla sabbia bianca delle spiagge di Agadir.

In Asia, Costa Serena sarà impegnata in un programma due diversi itinerari di 14 giorni, anche combinabili tra loro per una vacanza più lunga, con voli dall’Italia alla scoperta di Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Thailandia, Singapore, Brunei e Filippine. Un’occasione unica per scoprire la cultura orientale e vivere esperienze autentiche tra tradizioni millenarie e paesaggi mozzafiato.

Completa l’offerta il Giro del Mondo con Costa Deliziosa, in partenza da Trieste il 21 novembre 2025. Un viaggio di 142 giorni attraverso Sud America, Polinesia, Australia, Asia e Oceano Indiano, pensato per chi sogna di esplorare il pianeta in un’unica crociera epica.

Le prenotazioni per le crociere dell’inverno 2025-2026 sono disponibili presso tutte le agenzie di viaggio e sul sito ufficiale di Costa Crociere.