La Borsa di Milano apre in rialzo la prima seduta di settembre. L’indice Ftse Mib sale dello 0,43% a quota 42.378 punti e accelera dopo i primi scambi. Tim rimbalza (+2,42%) e guida il listino insieme a Leonardo (+1,62%). Marginali i cali: Brunello Cucinelli -0,30%.

L’Europa parte con un segno positivo, le Borse segnano tutte un guadagno. Francoforte sale dello 0,43%, Londra dello 0,35% e Parigi dello 0,27%.

Asia sotto pressione per gli effetti della ‘svendita’ sui tecnologici che ha colpito Wall Street venerdì scorso. Tokyo cede l’1,24%. Oggi Wall Street resterà chiusa per il Labor Day.

Continua il calo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Il Wti perde lo 0,42% a 63,74 dollari al barile, mentre il Brent arretra dello 0,41% a 67,20 dollari.

Nei cambi euro in rialzo: passa di mano a 1,1713 dollari (+0,23%) e a 172,10 yen (+0,14%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è invariato a 89 punti base. Il rendimento è a +3,65%.