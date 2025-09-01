A partire dal 1° settembre 2025 verranno riaperti i termini per l’iscrizione all’albo fornitori Amiu Genova, disponibile a questo link.
Le domande di iscrizione e abilitazione potranno essere presentate entro e non oltre il 10 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nella piattaforma dedicata.
L’Albo è stato integrato con le seguenti sezioni:
- Servizi notarili.
- Servizi legali (suddivisi in: Diritto amministrativo Diritto civile Diritto del lavoro Diritto penale Diritto tributario, finanziario e societario).
Contestualmente, l’Elenco notai e gli Elenchi avvocati precedentemente istituiti da Amiu saranno progressivamente chiusi.
