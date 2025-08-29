Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni al corso antincendio livello 2 (ex rischio medio) e al relativo aggiornamento.

L’obiettivo del corso è fornire le competenze per permettere a chi è incaricato alla prevenzione incendio di attuare le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio e alla gestione delle emergenze. La formazione è rivolta a lavoratori designati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nelle attività a rischio di incendio medio.

Antincendio livello 2 (corso base): martedì 30 settembre 2025 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle ore 17,30, nella sede di Seprin srl, in località Lagoscuro a Ceparana

Aggiornamento antincendio livello 2: martedì 07 ottobre 2025 dalle ore 08.30 alle ore 13.30, nella sede di Seprin Srl, in località Lagoscuro a Ceparana.

Gli interessati possono contattare la responsabile Laura Ghini, inviando una mail a: ghini@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985133