L’assemblea dei soci di Ente Bacini, riunitasi oggi a Palazzo San Giorgio – sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – ha deliberato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024, già approvato a fine maggio 2025 dal consiglio di amministrazione uscente.

“Il documento finanziario − si legge nella nota − chiuso con un risultato positivo, conferma la solidità gestionale e la capacità della Società di operare con efficienza in un comparto strategico per l’economia del territorio. Successivamente, l’Assemblea ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione, che risulta così composto da 5 consiglieri: Maurizio Anselmo, Alessandro Arvigo, Daniela Boccadoro Ameri, Silvano Ciuffardi e Lorenza Rosso“.

Per la presidenza è stato indicato Alessandro Arvigo, avvocato, mentre per la carica di amministratore delegato è stato designato Maurizio Anselmo. Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del corrente esercizio finanziario.

L’Autorità di Sistema Portuale, in qualità di socio di maggioranza, ha ritenuto tale durata come opportuna per consentire di svolgere un percorso di valutazione e approfondimento sul nuovo assetto societario, in coerenza con il quadro normativo che disciplina la partecipazione degli enti pubblici nelle società, e attraverso un percorso di confronto con gli stakeholder e le amministrazioni pubbliche interessate.

L’obiettivo dichiarato è garantire un modello di governance adeguato e sostenibile, funzionale a dare il massimo delle tutele ai 47 dipendenti della società e ai 700 lavoratori diretti e indiretti.

“L’eterogeneità delle competenze dei componenti del cda rappresenta un valore aggiunto: la pluralità di esperienze provenienti da diversi ambiti professionali arricchisce la governance di Ente Bacini, favorendo una visione strategica capace di accompagnare il comparto verso le sfide future. Un settore in crescita, che ha richiesto e richiederà importanti investimenti e una gestione sempre più orientata a innovazione, sostenibilità ed efficienza. Al riguardo l’Adsp ha dato avvio alla procedura di gara per la realizzazione del nuovo impalcato fra i Bacini 4 e 5 nell’ambito di una più ampia strategia di interventi di riqualificazione dell’intero comparto. Con il nuovo assetto di governance, Ente Bacini conferma la volontà di rafforzare il settore della navalmeccanica e dei servizi collegati che rappresentano una delle eccellenze del tessuto industriale genovese e nazionale dove tradizione e innovazione convivono in un comparto che unisce le lavorazioni classiche con l’impiego di nuove tecnologie, materiali all’avanguardia e professionalità specializzate nell’ottica più ampia della sostenibilità”.

Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha così commentato al termine della seduta: «L’Assemblea ha compiuto scelte importanti e di valore, individuando un consiglio di amministrazione caratterizzato da competenze eterogenee e complementari, elemento che rappresenta una ricchezza per affrontare con equilibrio e visione le esigenze di un comparto strategico come quello della cantieristica navale e del refitting. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al consiglio di amministrazione uscente per l’impegno profuso e i risultati conseguiti pur nella contingenza di grande delicatezza e difficoltà in cui si è trovata ad operare la società assicurando continuità operativa e gestionale. Al tempo stesso, rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro ai nuovi componenti, che nei prossimi mesi saranno chiamati ad affrontare sfide importanti e a portare avanti un percorso di valorizzazione, sempre improntato all’obiettivo di crescita. In questo modo, Ente Bacini potrà consolidare ulteriormente il proprio ruolo a sostegno dello sviluppo e degli investimenti nel settore assicurando quelle ricadute sociali che da sempre garantisce sul territorio».

Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, dice: «Al presidente Alessandro Arvigo, all’amministratore delegato Maurizio Anselmo e a tutto il nuovo cda di Ente Bacini, con Daniela Ameri, Lorenza Rosso e Silvano Ciuffardi, va l’augurio di un proficuo lavoro a nome di Regione Liguria. La società è un fiore all’occhiello del nostro sistema portuale e sono certo che, con la guida del presidente dell’Authority Matteo Paroli e del nuovo board, saprà raggiungere nuovi e ancora più importanti risultati, garantendo sviluppo e occupazione in un settore strategico come quello delle Riparazioni Navali e della Blue Economy in generale».

L’a.d. e la società

Maurizio Anselmo, amministratore delegato designato è laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Economia dei Trasporti, e vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della logistica, della portualità e dei trasporti. Ha ricoperto ruoli di vertice in aziende di rilievo nazionale, tra cui quello di AD del Terminal San Giorgio fino alla cessione della proprietà nel 2024. La sua nomina è nel solco della continuità dell’azione intrapresa dal management uscente e prosegue il percorso di consolidamento e crescita di Ente Bacini.

Ente Bacini srl, società che amministra i bacini di carenaggio e le infrastrutture a servizio della cantieristica navale è partecipata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (96,739%), Riparatori Navali Genovesi srl (2,174%) e Genova Industrie Navali S.p.A. (1,087%)

I commenti dei sindacati

Filt Cgil e Uiltrasporti commentano in una nota: “Rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro alla nuova dirigenza, con la consapevolezza dell’importanza strategica che l’azienda riveste per il sistema portuale e delle riparazioni navali e per l’economia della città e non solo − dichiarano Fabio Ferretti Filt Cgil e Roberto Gulli segretario generale Uiltrasporti − come organizzazioni sindacali riteniamo essenziale garantire continuità gestionale e industriale, alla luce degli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni sia in termini economico-finanziari, sia sotto il profilo produttivo e occupazionale. Ente Bacini spa rappresenta infatti un presidio di efficienza e qualità che deve rimanere saldo nell’interesse collettivo. A fronte delle ipotesi di un passaggio a una gestione privata, si ribadisce la contrarietà poiché convinti che la natura e la missione dell’ente debbano continuare a essere orientate al servizio di interesse pubblico, alla valorizzazione del lavoro e al sostegno del tessuto industriale e portuale del territorio. L’impegno di Filt Cgil e Uiltrasporti sarà quindi quello di accompagnare la nuova governance in un percorso di consolidamento e crescita, mantenendo ferma l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla salvaguardia delle competenze e dei risultati raggiunti. “Anche in virtù delle suddette considerazioni abbiamo provveduto a fare una richiesta di incontro urgente alla autorità di sistema portuale nella persona del presidente dottor Paroli”.

Il segretario generale Fit Cisl Liguria Mauro Scognamillo e il segretario regionale Fit Cisl Liguria Antonio Vella dichiarano: “L’Ente Bacini è una struttura a prevalente natura pubblica, in quanto Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale detiene la maggioranza azionaria con il 96,739% delle quote.Un dato che non lascia nessuno spazio a dubbi e che conferma come la governance e le scelte strategiche dell’Ente debbano ispirarsi ai principi di trasparenza, uso responsabile delle risorse, tutela della sicurezza e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. La Fit-Cisl Liguria rivolge un augurio di buon lavoro al rinnovato consiglio di amministrazione di Ente Bacini, auspicando un dialogo costante e costruttivo con i lavoratori e con le parti sociali, per garantire crescita, occupazione e futuro al porto”.