Federico Berruti, Ilaria Fadda, Enrico Franchini, Ivana Toso ed Elisabetta Pistis sono i nuovi membri del cda di Amt Genova secondo quanto trapela dall’assemblea dei soci convocata per oggi. L’azienda di trasporto pubblico genovese deve fronteggiare una crisi sia sul fronte liquidità sia su quello del conto economico. A rischio la tenuta del servizio. Il compito dei nuovi amministratori non sarà facile. Dovranno preparare entro ottobre un nuovo piano industriale che traghetti l’azienda in acque più tranquille.

Berruti, il presidente, arriva con un’esperienza da sindaco di Savona dal 2006 al 2016. È laureato in Economia politica alla Bocconi con il massimo dei voti e commercialista – revisore contabile.

Ilaria Fadda, avvocato, è esperta in risorse umane e diritto del lavoro e ha lavorato sia a Confindustria Genova, sia a De Wave group e oggi a Cogne Acciai Speciali.

Enrico Franchini è un manager, mentre la spezzina Ivana Toso, ha una carriera tutta in ambito trasporti tra Atp e Amt (di cui è direttore movimento). Elisabetta Pistis, avvocato cassazionista, è consigliere di A2a ed è stata nel cda di Atm Milano.

Edgardo Fano, segretario della Faisa Cisal commenta: «Diamo il benvenuto ai nuovi componenti del cda di Amt. Le valutazioni su queste nomine le faremo sul merito, attendiamo il nuovo piano industriale con le rassicurazioni della sindaca che ci ha detto che non ci sarà riduzione del costo del lavoro e ha avuto un approccio positivo. La nostra posizione è sempre la stessa, l’importante è che non ci sia una contrazione del servizio e che a pagare non siano i lavoratori. Non diamo giudizi di appartenenza. La sindaca Salis ci ha rassicurato del fatto che le persone sono molto qualificate e attendiamo fiduciosi gli sviluppi. Sempre nella giornata odierna sono stati regolarmente pagati gli stipendi del mese di agosto e, sembra, ci sia più tranquillità anche sull’erogazione delle prossime retribuzioni del mese di settembre, anche grazie allo sblocco dello stanziamento atteso dal 2023, pari a 12,5 milioni di

euro, da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, relative alla riduzione dei gas climalteranti e conseguenti alle politiche tariffarie di incentivazione all’utilizzo della mobilità collettiva».

Antonio Vella, segretario regionale Fit Cisl Liguria, dichiara: «Chiediamo al nuovo presidente di Amt Berruti, a cui facciamo gli auguri di buon lavoro, un confronto immediato con le organizzazioni sindacali: non c’è tempo da perdere perché in questo piano di risanamento manca un tassello fondamentale come il piano industriale. I sindacati hanno dimostrato anche recentemente nell’incontro con la sindaca Silvia Salis, massima disponibilità a fare la nostra parte ma da parte dell’azienda col nuovo management ci aspettiamo un cronoprogramma dettagliato e preciso sempre con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali».

Gabriele Salvatori, segretario regionale Uiltrasporti Liguria con delega alla mobilità, dice: «Bene la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Amt. L’azienda ha di nuovo una guida e speriamo un obiettivo. Uiltrasporti auspica a breve un confronto con il nuovo il presidente per comprendere il piano aziendale per rimettere in equilibrio i conti di Amt, un’azienda pubblica strategica per la mobilità urbana e extraurbana, che deve salvaguardare l’occupazione e il servizio all’utenza. Attendiamo anche di comprendere quale sia l’indirizzo politico del nuovo cda».