In occasione dell’arrivo di The Ocean Race Europe a Genova, Outdoor Portofino e The Ocean Village organizzano una serie di laboratori gratuiti e aperti a tutti per praticare la citizen science marina e contribuire alla raccolta di dati scientifici.

Nelle giornate del 5 e 6 settembre, presso il porticciolo di Nervi, cittadini, appassionati e famiglie potranno partecipare a sei workshop dedicati all’osservazione e al monitoraggio delle specie marine locali. Ogni laboratorio, della durata di un’ora, prevede un briefing introduttivo seguito da un uscita di snorkeling guidata con l’utilizzo di mute, maschere, boccagli, pinne e tavolette per la registrazione dei dati biologici raccolti.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per immergersi nella biodiversità del mare ligure e contribuire concretamente a un progetto di citizen science in linea con i valori di tutela ambientale promossi da The Ocean Race Europe. L’organizzazione è supportata logisticamente da Sal, che mette a disposizione spogliatoi, docce e armadietti per i partecipanti.

Per facilitare il raggiungimento del porticciolo di Nervi, dal cuore dell’Ocean Village nell’area del Porto Antico di Genova saranno disponibili navette gratuite di MovidaBus.

Orari dei laboratori (venerdì 5 e sabato 6 settembre):

10:30 – 11:30

13:00 – 14:00

15:15 – 16:15

Per raggiungere facilmente il luogo dell’attività, saranno disponibili navette gratuite dalla zona del Porto Antico (Ocean Village). Il posto sulla navetta si può riservare in fase di prenotazione.

Orari del servizio navetta da Porto Antico di Genova al Porticciolo di Nervi:

Porto Antico di Genova – Porticciolo di Nervi

10.00

12.20

14.50

Porticciolo di Nervi – Porto Antico di Genova

11.50

14.20

16.40

Prenotazioni

Iscrizioni a questo link

L’Ocean Race Europe è una regata velica d’altura dal ritmo serrato, con equipaggi misti a bordo degli innovativi IMOCA 60 con foil. Con un percorso di 4.500 miglia nautiche, il percorso del 2025 partirà da Kiel, in Germania, e farà tappa a Portsmouth, nel Regno Unito, Matosinhos, in Portogallo (con sorvolo), Cartagena, in Spagna, Nizza, in Francia, e Genova, in Italia, prima di concludersi nelle Bocche di Boka, in Montenegro. Oltre a una competizione avvincente, l’evento ha una forte missione di sostenibilità: i team raccolgono dati oceanografici durante la regata e ospitano Ocean Live Park durante le tappe per coinvolgere le comunità sulla salute degli oceani e sull’emozione della vela.

Per sapere cosa succede a Genova cliccare qui