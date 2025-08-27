Confcommercio La Spezia organizza un corso per carrellisti dedicato alla sicurezza sul lavoro. Sono aperte le iscrizioni per il corso dedicato a formare carrellisti e a fornire il relativo aggiornamento, indirizzato ai lavoratori addetti all’utilizzo del carrello elevatore. Il corso è tenuto da docenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nell’utilizzo del carrello elevatore che daranno ampio spazio all’esercitazione pratica e alle specifiche esigenze delle realtà organizzative dei partecipanti al corso.

Il corso base si svolgerà nella sede di Seprin a Ceparana per un totale di 12 ore, suddivise nelle giornate di mercoledì 24 settembre 2025 dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 e giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

L’aggiornamento del corso carrellisti si svolgerà presso la sede di Seprin a Ceparana giovedì 25 settembre 2025 dalle 8,30 alle 12,30

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura Ghini al numero 0187 5985133 o alla mail: ghini@confcommerciolaspezia.it

Possibile chiamare al numero fisso 0187.598511 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Oppure inviare una mail all’indirizzo segreteria@confcommerciolaspezia.it

Le sedi periferiche di Confcommercio La Spezia saranno contattabili la mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai seguenti numeri:

Ufficio La Spezia (centro città) 0187.5985305

Ufficio di Levanto 0187.5985311 – 380.5229149

Uffcio di Sarzana 0187.5985304

Uffico di Lerici 0187.5985312