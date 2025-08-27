Lavoro, in provincia di Imperia previste 3.560 assunzioni nel periodo agosto – ottobre 2025, in quella della Spezia 4.110 assunzioni. Sono le cifre che emergono dall’elaborazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria su dati Excelsior.

Proseguono le rilevazioni mensili. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese nel mese di agosto 2025, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo agosto – ottobre 2025.

Assunzioni in provincia di Imperia

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.080 le entrate complessive programmate nel mese di agosto in provincia di Imperia. In Liguria, ad agosto, le previsioni occupazionali si attestano sulle 7.700 unità, mentre a livello nazionale sono 335.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Sono invece 3.560 le entrate previste nell’Imperiese nel periodo agosto – ottobre 2025.

Analizzando nel dettaglio il mese di agosto, si rileva che in provincia di Imperia nel 19% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’81% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per l’81% nel settore dei servizi, per l’80% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e l’8% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (12%).

In 48 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 32% interesseranno giovani con meno di 30 anni. Per una quota pari al 18% le imprese prevedono di assumere personale immigrato.

Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 53% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 53% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 15% del totale.

Nel mese di agosto le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (470), Commercio (160), Servizi alle persone (160), Costruzioni (70) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (40).

Assunzioni in provincia della Spezia

Sono 1.160 le entrate complessive programmate nel mese di agosto 2025 in provincia della Spezia. Nello spezzino sono 4.110 le entrate previste nel periodo agosto – ottobre 2025. Nel 17% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’83% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate previste si concentreranno per il 74% nel settore dei servizi e per il 66% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (12%) e in 48 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Le entrate, per una quota pari al 30%, interesseranno giovani con meno di 30 anni e, per una quota pari al 18%, le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 5% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 51% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 55% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 14% del totale.

Nel mese di agosto le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (470), Commercio (140), Servizi alle persone (110), Costruzioni (100) e Industrie meccaniche ed elettroniche (100).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.