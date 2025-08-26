Ieri sera la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto nei suoi uffici di Palazzo Tursi l’architetto e senatore a vita Renzo Piano. La Fabbrica delle Idee nel Waterfront di Genova si farà.

Nell’incontro è stato fatto il punto sulla Fabbrica delle idee, uno dei progetti pensati da Piano per il nuovo Waterfront di Levante. Sindaca e architetto hanno condiviso la piena volontà di proseguire con la realizzazione del progetto.

Per questo, è stato concordato un nuovo appuntamento a cui saranno invitati anche Cds (che sta sviluppando tutto il progetto del Waterfront) e Fondazione Compagnia di San Paolo (interessata alla Fabbrica delle Idee).

All’incontro, oltre a diversi rappresentanti del Renzo Piano Building Workshop, hanno partecipato anche il vicesindaco Alessandro Terrile e gli assessori Giacomo Montanari e Tiziana Beghin.

Cos’è la Fabbrica delle Idee

Il terzo edificio del Waterfront, nei piani di Renzo Piano, è composto da un auditorium a disposizione dell’Università, un incubatore di imprese con spazi per le startup, uffici e così via.

Il progetto ha subito un rallentamento per questioni di valutazioni dell’immobile, chiesto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo perché interessata a sostenere il progetto.