Intervento, questa mattina, del sindaco di Chiavari Federico Messuti sul cantiere della diga Perfigli, nel tratto finale di viale Kasman. Accompagnato dal presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba e dalla polizia locale, il primo cittadino ha chiesto la sospensione immediata dei lavori, in attesa di un progetto che garantisca l’accesso al lungofiume e il mantenimento del passaggio pedonale, inclusi quelli per persone con disabilità e ciclabile.

Dopo aver consultato i tecnici della Città metropolitana, è stato deciso che il cantiere verrà smontato nella parte finale, in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie per consentire i passaggi, garantendo al tempo stesso l’uscita in sicurezza dei Vigili del Fuoco. L’azione fa seguito ad una comunicazione formale inviata nei giorni scorsi alla Città metropolitana. In particolare, il Comune ha sollecitato l’ente affinché il progetto preveda il mantenimento del collegamento ciclopedonale esistente nei pressi del semaforo pedonale.

«Un nodo cruciale – spiega Messuti – per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità sostenibile. Chiediamo, quindi, l’adozione di rampe o altre soluzioni tecniche che assicurino il transito in sicurezza di disabili, passeggini e biciclette, mantenendo la continuità del percorso lungo l’Entella. Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti. Non possiamo permettere che un’opera pubblica penalizzi i cittadini più fragili o comprometta un collegamento fondamentale per la città. Inoltre, è importante ricordare che Chiavari ha recentemente approvato il Peba, uno strumento che permette di individuare e rimuovere le barriere architettoniche, garantendo l’accessibilità universale. Non possiamo lavorare da una parte per abbattere le barriere in città e, dall’altra, assistere a chi ne crea di nuove. Il nostro impegno va in una direzione chiara, e chi opera sul territorio deve andare nella stessa direzione, non contro».