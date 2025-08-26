Scade alle ore 12 di martedì 9 settembre il termine per partecipare al bando che offre a 76 anziani non autosufficienti la possibilità di ricevere gratuitamente dotazioni di domotica e servizi legati alla domiciliarità per migliorare la propria autonomia e sicurezza abitativa.

Il Comune di Recco è capofila di un’iniziativa finanziata con 2 milioni di euro dal Pnrr (Missione 5, “Inclusione e Coesione”), che coinvolge ben 38 Comuni della cintura genovese (Ambiti Territoriali Sociali n. 8-10-12-13, vedi elenco in fondo all’articolo).

Di queste risorse, 200 mila euro sono destinati a 76 anziani non autosufficienti, residenti nei comuni degli Ats coinvolti, con l’obiettivo di promuovere il diritto a vivere nella propria casa il più a lungo possibile, principio profondamente legato alla dignità della persona.

Possono presentare domanda i residenti dei 38 comuni coinvolti che abbiano compiuto 65 anni, si trovino in una condizione di non autosufficienza e abbiano un Isee non superiore a 50 mila euro. I bandi e la modulistica sono disponibili sui siti istituzionali dei singoli Comuni. Una volta raccolte le domande verrà stilata una graduatoria per avviare il lavoro nei tempi previsti.

«Parte dei fondi del Pnrr, 200 mila euro, servirà a finanziare gli interventi di adeguamento delle abitazioni private dei 76 anziani che parteciperanno al bando. Gratuitamente verrà fornita la dotazione domotica per la propria casa. Questo intervento servirà a mantenere la domiciliarità delle persone anziane e fragili per evitare che vadano in struttura e perdano progressivamente autonomia. Rimanendo nella propria abitazione, avranno ovviamente un comfort migliore» osservano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Davide Manerba.

La parte più consistente delle risorse, pari a 1,8 milioni, sarà destinata alla riqualificazione di un immobile ad Avegno, dove verrà realizzato un gruppo di appartamenti indipendenti, dotati di tecnologie avanzate e integrati con la rete dei servizi socio-sanitari.

I Comuni coinvolti sono: Cogoleto, Arenzano, Masone, Campoligure, Rossiglione, Mele, Tiglieto, Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Savignone, Casella, Montoggio, Valbrevenna, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant’Olcese, Fascia, Fontanigorda, Gorreto,

Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia, Davagna, Bargagli, Lumarzo, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Avegno, Uscio, Camogli.