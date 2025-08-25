La Borsa di Milano apre in calo. L’indice Ftse Mib cede lo 0,35% a 43.160 punti con Tim (-1,02%), Stellantis (-1,02%) e Brunello Cucinelli (-0,95%) in fondo al listino. Guadagnano Amplifon (+2,09%) e Nexi (+0,57%).

Borse Europee sulla stessa linea, con gli investitori che guardano alla possibile ripresa del ciclo di allentamento del costo del denaro e si preparano ai risultati del colosso dei chip Nvidia (mercoledì), indicatore della salute del comparto tecnologico e dell’intelligenza artificiale. Parigi perde lo 0,3%, Francoforte lo 0,6%. Londra è chiusa per il bank holiday.

Le Borse in Asia riprendono con un rialzo dopo le scommesse sul fatto che la Federal Reserve abbasserà i tassi di interesse il mese prossimo. Tokyo guadagna lo 0,4%.

Petrolio stabile in apertura dopo i guadagni registrati la scorsa settimana. Il Brent si attesta a 67,91 dollari al barile (+0,27%) dopo essere salito di quasi il 3% la scorsa settimana, mentre il Wti è a 63,84 dollari (+0,28%).

Nei cambi euro in calo in apertura di giornata.È scambiatao a 1,1714 dollari (-0,35%) e a 172,40 yen (+0,11%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un lieve aumento a 84 punti base (+0,34%). Il rendimento è a +3,59%.