Dopo oltre trent’anni la sala del consiglio comunale di Sestri Levante si prepara a un importante restyling tecnologico: lunedì 25 agosto prenderanno il via i lavori di rinnovamento dell’impianto audio e video.

Il progetto è stato reso possibile grazie al risparmio ottenuto sull’utilizzo dei fondi Pnrr per la transizione digitale: il nuovo sito istituzionale è stato realizzato direttamente dall’Ufficio Informatica del Comune, liberando così una parte delle risorse disponibili che è stata destinata all’ammodernamento del sistema audio-video della sala consiliare.

Il cuore del progetto sarà la piattaforma Civicam che consentirà di seguire in diretta streaming ogni consiglio comunale. Non solo: i cittadini potranno rivedere on demand le registrazioni, con un archivio illimitato e funzioni avanzate come la ricerca per relatore, argomento o votazione, oltre alla possibilità di scaricare documenti correlati.

La sala sarà inoltre dotata di un sistema di gestione digitale del dibattito, tre telecamere in full Hd con puntamento automatico su chi sta intervenendo, diffusione audio in sala e nella sala adiacente per il pubblico, e visualizzazione delle riprese su schermo.

«L’intervento risponde all’esigenza di adeguare la dotazione tecnica della sala ai moderni standard digitali, rendendo più efficiente la gestione delle sedute e migliorando la fruizione da parte del pubblico − dichiara il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas − un salto di qualità che permetterà al Comune di coniugare trasparenza, innovazione e partecipazione, aprendo il palazzo Pallavicini a una dimensione sempre più accessibile e digitale».