La Borsa a Milano apre sostanzialmente in parità con l’indice Ftse Mib a +0,09% a quota 42.902 punti. Nel listino principale prosegue il recupero di Leonardo (+3,12%), acquisti anche su Saipem (+1,29%) e Stmicroelectronics (+1,04%). In calo Brunello Cucinelli (-0,89%) e Buzzi (-0,78%).

Le Borse in Europa partono in sordina. Parigi (-0,03%) e Francoforte (-0,01%) appena sotto la parità e Londra (+0,01%). Gli investitori aspettano indicazioni dai dati Pmi e dal discorso del presidente della Fed venerdì a Jackson Hole.

Tendono al ribasso i listini azionari asiatici, anche loro in attesa del simposio di Jackson Hole. Tokyo ha terminato a -0,65%.

Prezzo del petrolio in rialzo sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna ad ottobre è scambiato a 63,10 dollari al barile segnando un aumento dello 0,62%, mentre il Brent, sempre con consegna ad ottobre, passa di mano a 67,19 dollari, in progresso dello 0,52%.

Nei cambi euro poco mosso sui mercati valutari in avvio di giornata.

La moneta unica europea passa di mano a 1,1647 dollari (-0,04%) e a 171,70 yen (+0,02%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in aumento a 84 punti base (+1,03%). Il rendimento è a +3,58%.