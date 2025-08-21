Il committente Amt non paga i fornitori, i fornitori non pagano i subappaltatori, e alla fine a pagare sono sempre i lavoratori.

Questa la denuncia di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti in una nota: “Le voci fatte circolare nei mesi scorsi dai dirigenti trovano oggi conferma: le inefficienze della filiera degli appalti e subappalti ricadono sulle spalle dei dipendenti della Glo.Ser., che non hanno ricevuto lo stipendio di luglio”.

I sindacati fanno un esempio: Amt (committente) non paga, la Doussmann (appaltatore) non paga, la Glo.Ser. (subappaltatore) non paga. E i lavoratori si trovano così costretti ad assumersi, contro ogni norma di legge e contratto, il rischio d’impresa.

“Parliamo di lavoratori che ogni giorno, nonostante le inefficienze gestionali della Glo.Ser., garantiscono con professionalità un servizio efficiente e puntuale. Lavoratori che già percepiscono salari inadeguati e che oggi si vedono addirittura negato il diritto più elementare: lo stipendio. È bene chiarirlo: la Glo.Ser. è direttamente responsabile dell’erogazione delle retribuzioni dei suoi dipendenti e deve provvedere senza ulteriori ritardi, così come ha fatto con altre maestranze. Per questo motivo abbiamo avviato le procedure di raffreddamento previste dalla legge 146/90. Al termine, se non arriveranno risposte concrete, verrà proclamato un pacchetto di scioperi per ristabilire la correttezza dei pagamenti e la dignità del lavoro”.