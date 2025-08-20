Ultimi posti a disposizione per i due corsi di robotica dedicati ai ragazzi organizzati Wylab e in programma dal 1 settembre. Entrambi i corsi sono studiati per ragazzi dai 6 ai 12 anni per avvicinarli alle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), competenze sempre più importanti nel mondo di oggi e fondamentali per il loro futuro.

Il primo corso coinvolgerà Education Spike Prime, l’innovativo sistema di mattoncini, sensori e motori Lego: dai veicoli autonomi agli edifici intelligenti che reagiscono al passaggio di auto futuristiche, si può progettare con creatività il proprio mondo ideale.

Il corso sarà diviso in diverse sessioni di apprendimento, tutte in presenza, in cui i partecipanti potranno imparare a costruire robot con diverse piattaforme tra cui: Lego WeDo, Halocode, Microbit, Codey Rocky e droni.

Il periodo di svolgimento delle lezioni è: da lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2025 | 9-13 (20 ore totali).

Il secondo corso permetterà di sfidare amici in coinvolgenti gare robotiche progettando e programmando con software semplici e intuitivi. E ad ogni sfida superata si potranno guadagnare premi e medaglie per celebrare i progressi del proprio team.

Il periodo di svolgimento delle lezioni è: da lunedì 8 a venerdì 12 settembre 2025 | Ore 9-13 (20 ore totali).

Entrambi i corsi sono rivolti ai bambini e ai ragazzi in età compresa tra i 6 e i 12 anni e si terranno a Chiavari nella sede di Wylab in Viale Millo 12/1.

Le lezioni sono tenute da Scuola di Robotica di Genova, associazione no profit che ha l’obiettivo di promuovere la cultura mediante attività di istruzione, formazione, educazione e divulgazione delle arti e delle scienze coinvolte nel processo di sviluppo della robotica e delle nuove tecnologie.

Per iscrizioni o per richiedere maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo: formazione@wylab.net oppure telefonare al 347 2502800.