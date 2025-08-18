A Savona dal 18 al 29 agosto è prevista la chiusura al transito pedonale del ponte mobile Sandro Pertini nella darsena per consentire lo svolgimento di una serie di interventi manutentivi ordinari programmati.
L’intervento riguarderà apparati di sicurezza e organi di movimento che provvedono al corretto funzionamento di apertura e chiusura delle ante, già usualmente sottoposti alle cadenzate manutenzioni.
Durante le lavorazioni verrà garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella darsena.
