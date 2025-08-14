A sette anni dal crollo di Ponte Morandi si svolge oggi a Genova, alle 10.45, la cerimonia di commemorazione delle 43 vittime: per la prima volta la commemorazione si terrà nello spazio del Memoriale 14.08.2018 che è stato inaugurato a dicembre 2024.

Di fronte al totem con l’elenco dei nomi delle 43 vittime saranno posizionate le corone e alle 11.36, ora del crollo, verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi.

Oltre ai parenti delle vittime saranno presenti cariche istituzionali tra cui il viceministro dei Trasporti con delega della presidenza del Consiglio dei Ministri Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, il prefetto di Genova Cinzia Torraco, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone.

Il programma della commemorazione

Las giornata si è aperta alle 9, nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa (via san Bartolomeo della Certosa 15), sarà celebrata la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca. Sarà presente la sindaca di Genova Silvia Salis.

Alle 10.30 circa è previsto l’arrivo, nell’area del Memoriale 14.08.2018, dei parenti delle vittime e delle autorità.

Alle 10.45, inizierà la Cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi alla presenza della sindaca di Genova Silvia Salis, del prefetto di Genova Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi con delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’interno del Memoriale, di fronte al totem con l’elenco dei nomi delle 43 vittime, saranno posizionate le corone e sarà osservato un minuto di silenzio.

Prima degli interventi delle autorità, sul palco sarà eseguita una prima performance artistica dell’Ensemble del Maestro Attilio Sottini, direttore artistico VoxArtis e Psallire Deo, al flauto, con il Mezzo Soprano Giada Venturini, e Alessandro Valtulini alla tastiera in collaborazione con Accademia di Canto del Teatro Carlo Felice. Salirà, subito dopo, sul palco Gianni Andreoli dell’Associazione “Noi per Voi Valle Stura Masone” con una rappresentanza di bambini.

Seguiranno gli interventi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca, della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, del viceministro Edoardo Rixi e del rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.

Alle 11.36 verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi. A chiudere la cerimonia il secondo intervento musicale dedicato alle famiglie delle vittime.

Modifiche alla viabilità

Fino alle 16 del 14 agosto, per la cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi, viene istituito il divieto di fermata e sosta veicolare con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti, eccetto autorizzati, nei seguenti tratti stradali:

– via Argine Polcevera, nel tratto compreso fra l’intersezione con il ponte Monsignor Romero e via Campi

– via Giorgio Perlasca, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Campi e l’intersezione con via Carlo Questa

– via Campi, lato mare, altezza civico 6 (ingresso area del “Memoriale”)

– via Walter Fillak, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Campi e via Porro (tratto a monte della “Radura della Memoria”).

Sono istituiti inoltre:

dalle 7.30 alle 16 di domani, in via Argine Polcevera, nel tratto compreso fra l’intersezione con il ponte Monsignor Romero e via Campi: divieto di circolazione veicolare eccetto autorizzati.

dalle 7.00 alle 11.00 di giovedì 14 agosto, in via Canepari, nel tratto compreso fra l’intersezione via Jori / via Walter Fillak / via Brin e via San Bartolomeo della Certosa: divieto di fermata e sosta veicolare con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti, eccetto autorizzati.