Chiusura anticipata della metropolitana di Genova nelle sere di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 agosto per consentire l’effettuazione dei lavori di manutenzione.
Il piano dei lavori serali della prossima settimana prevede la verifica dei circuiti del sistema di segnalamento e la manutenzione dell’armamento ferroviario.
Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.21 da Brignole per Brin.
Ricordiamo che la chiusura serale anticipata della metropolitana di Genova consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.
Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).
Lascia un commento