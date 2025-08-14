Liguri in Borsa: acquisti su Leonardo e Redelfi

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,10 (-0,52%), apertura a 9,122 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,16 (+0,64%), apertura a 3,14 euro Circle: 7,72 (+1,85%), apertura a 7,50 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,74 (-1,03%), apertura a 5,86 euro Erg: 18,99 (+0,58%), apertura a 18,92 euro Fincantieri: 17,72 (-2,48%), apertura a 18,19 euro Giglio Group: 0,238 (+0,42%), apertura a 0,238 euro Gismondi 1754: Iren: 2,57 (+1,50%), apertura a 2,528 euro Leonardo: 47,80 (+2,36%), apertura a 46,77 euro Maps: 3,41 (+0,59%), apertura a 3,36 euro Orsero: 14,56 (+1,96%), apertura a 14,28 euro Racing Force: 4,70 (-1,26%), apertura a 4,71 euro Redelfi: 6,80 (+2,10%), apertura a 6,66 euro Sanlorenzo: 30,10 (+0,17%), apertura a 30,20 euro