Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,10 (-0,52%), apertura a 9,122 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,16 (+0,64%), apertura a 3,14 euro
Circle: 7,72 (+1,85%), apertura a 7,50 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,74 (-1,03%), apertura a 5,86 euro
Erg: 18,99 (+0,58%), apertura a 18,92 euro
Fincantieri: 17,72 (-2,48%), apertura a 18,19 euro
Giglio Group: 0,238 (+0,42%), apertura a 0,238 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,57 (+1,50%), apertura a 2,528 euro
Leonardo: 47,80 (+2,36%), apertura a 46,77 euro
Maps: 3,41 (+0,59%), apertura a 3,36 euro
Orsero: 14,56 (+1,96%), apertura a 14,28 euro
Racing Force: 4,70 (-1,26%), apertura a 4,71 euro
Redelfi: 6,80 (+2,10%), apertura a 6,66 euro
Sanlorenzo: 30,10 (+0,17%), apertura a 30,20 euro
Lascia un commento