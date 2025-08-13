Estate 2025 con alti e bassi per gli agriturismi nel savonese, secondo Cia Savona.

Pernottamenti in linea con lo scorso anno, con soggiorni brevi ma maggiore ricambio nei flussi turistici: a fare la differenza nelle scelte di destinazione resta la proposta di ristorazione e l’offerta delle specialità enogastronomiche del territorio. Questa l’estate 2025 degli agriturismi aderenti a Cia Savona, che nella settimana di Ferragosto tracciano un primo bilancio sull’andamento della stagione estiva.

“Calo significativo a maggio, un pochino meno in giugno, luglio e agosto in linea con gli anni scorsi” afferma Davide Moirano, responsabile del settore per Cia Savona. “Il cambio avuto con il portale agriturismo.it, acquistato dal sito “Home to Go”, ha influito parecchio sulla visibilità delle strutture e sulle prenotazioni di lungo periodo, incentivando, invece, quelle last minute. Per quanto riguarda gli stranieri, sono diminuiti i turisti tedeschi e aumentati quelli dei paesi scandinavi. Sul fronte, invece, delle tariffe e dei prezzi occorre essere chiari, in quanto è giusto valorizzare il lavoro degli operatori che riescono a mantenere una azienda agricola e un agriturismo, anche perché le strutture presentano una offerta ricettiva, di ristorazione e una gamma di servizi di assoluta qualità”.

“Il turismo verde del savonese resiste, quindi, nonostante la concorrenza e la minor capacità di spesa degli ospiti, sempre più attenti agli extra della vacanza. Tra le note positive, l’appeal riscontrato in merito alle iniziative legate a visite e degustazioni di prodotti tipici e le eccellenze locali, come lo sviluppo dell’enoturismo e dell’olioturismo” conclude Moirano.