EdiliziAcrobatica anche per il 2025 sarà sponsor della tennista italiana Martina Trevisan, rinnovando così per il terzo anno una partnership con una delle atlete italiane più rappresentative del circuito WTA.

«Siamo veramente fieri e orgogliosi di essere accanto a Martina – commenta Anna Marras, ceo di EdiliziAcrobatica spa – e lo siamo oggi ancor più che in passato perché Martina ha dimostrato anche negli ultimi mesi di avere un cuore capace di resistere e superare ogni ostacolo. La sua dedizione al lavoro e la sua indiscutibile forza morale le hanno consentito di affrontare con lo spirito giusto anche l’ultima prova che la vita le ha posto davanti: un doloroso intervento che l’ha costretta lontano dai campi per 248 giorni. Eppure, nemmeno questa prova l’ha scoraggiata o demotivata. Seguendola da vicino l’abbiamo vista tornare a fare preparazione atletica ad appena una settimana dall’operazione. Questo suo atteggiamento non solo ci ha confermato che il cuore di Martina è una cuore Acrobatico, ma ci ha convinti ancora di più a starle accanto, sostenendola proprio in un momento così delicato e cruciale per la sua vita e la sua carriera».

L’intervento a cui Martina Trevisan si è sottoposta si è reso necessario a causa della Sindrome di Haglund, un’infiammazione del tallone che le ha reso impossibile giocare a tennis e, nelle fasi più acute, anche di svolgere le normali attività quotidiane. Rientrata al torneo di Bastäd la scorsa settimana, Martina è ora impegnata a Roma nell’ATV Bancomat Tennis Open, torneo che ha già vinto nel 2015.

«Sono davvero felice di avere accanto a me Acrobatica anche nel 2025 – spiega Martina Trevisan -. Ormai mi sento parte di questa famiglia di più di 3000 persone: ne sento l’affetto e il sostegno costante. Ho attraversato un periodo doloroso che mi ha tenuta lontana dai campi per quasi 8 mesi e per tutto il tempo ho sempre potuto contare sull’appoggio e l’incoraggiamento costanti di Acrobatica. Ora sono pronta a tornare e riconquistare le posizioni del ranking che sento essere alla mia portata e sono certa che con Acrobatica accanto questa scalata sarà una nuova fantastica avventura».