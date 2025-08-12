Palazzo Nicolosio Lomellino, uno tra i più rinomati Palazzi dei Rolli di Genova, in via Garibaldi 7, sarà visitabile a ferragosto: sarà aperto venerdì 15 agosto, sabato 16 e domenica 17 agosto dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30).

Sarà possibile, con visita guidata, accedere al primo piano nobile ammirando il ciclo di affreschi ritrovato di Bernardo Strozzi (XVII sec) con mostra dossier “1625–2025 Bernardo Strozzi a Palazzo Nicolosio Lomellino. Sfortuna e fortuna degli affreschi ritrovati”, che racconta la storia affascinante del ciclo di affreschi mai completato e riscoperto secoli dopo, insieme al percorso del Primo Piano Nobile e al giardino segreto.

Il Giardino Segreto permette di godere di alcuni scorci scenografici tra cui il percorso della galleria dei Cesari, con una prospettiva unica della Grotta di Adone che caccia il cinghiale, raccontando quindi anche con i suoi spettacolari spazi esterni la storia del Palazzo, le modifiche architettoniche e decorative apportate nel corso dei secoli.

I prossimi appuntamenti di Palazzo Lomellino

Nella giornata di ferragosto, venerdì 15, Palazzo Lomellino resterà aperto per dare la possibilità ai turisti di scoprire una vera bellezza del patrimonio artistico di Genova, riconosciuto da Unesco Patrimonio dell’Umanità.

L’Associazione di Palazzo Lomellino di Strada Nuova Ets, riprenderà le attività il weekend del 6 e 7 settembre 2025, con visite guidate al primo piano nobile e giardino segreto.

A ottobre Palazzo Lomellino ospiterà la mostra “Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”, curata da Agnese Marengo e Maurizio Romanengo e dedicata al pittore Plinio Nomellini (Livorno 1866 – Firenze 1946) e al suo intenso rapporto con la città nel decennio cruciale che segna la fine del XIX secolo. La mostra è parte della rassegna “Ottocento Svelato. Storie di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo”, promosso dal Comune di Genova.

Info

Tel. 010 09 83 860 (orario lavorativo)

Cell. 393 824 6228 (prefestivi/festivi)

www.palazzolomellino.org

Facebook: Palazzo Nicolosio Lomellino

Instagram: @palazzolomellino