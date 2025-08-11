Asl 5 comunica gli studi medici che saranno aperti nel periodo di ferragosto, dal 14 al 17 agosto, in provincia della Spezia.
L’apertura degli studi medici degli specialisti ricade nell’accordo stipulato tra la Giunta regionale e i Medici di Medicina Generale, che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del MMG.
Qui l’elenco completo degli ambulatori aperti in tutta la Liguria.
L’elenco dei medici aperti a ferragosto in Asl 5 spezzino
DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17
Giovedì 14 agosto
14/08 ore 9-12 Dott.ssa Alessia Bruschi Via Romana, 44 Ceparana
14/08 ore 15-18 Dott.ssa Miria Coccia Via Romana, 44 Ceparana
Sabato 16 agosto
16/08 ore 9-12 Dott. Enrico Lazzerini Via Aurelia, 1 Beverino
DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 18
Giovedì 14 agosto
14/08 ore 9-12 Dott.ssa Giada Bardelli Piazza Sant’Agostino, 10 La Spezia
14/08 ore 9-12 Dott. Alessandro Soriani Via Del Popolo, 26 La Spezia
14/08 ore 15-18 Dott. Paolo Sacco Via Buonviaggio, 141 La Spezia
14/08 ore 15-18 Dott. Marco Lazzeri Via Vittorio Veneto, 173 La Spezia
Venerdì 15 agosto
15/08 ore 9-12 Dott. Alessandro Soriani Via Del Popolo, 26 La Spezia
15/08 ore 9-12 Dott. Pier Celestino Saulino Viale Italia, 475 La Spezia
15/08 ore 15-18 Dott.ssa Maria Serena Ruffini Piazzale Kennedy, 2 La Spezia
15/08 ore 15-18 Dott. Saverio Ricci Via Sarzana, 1006 La Spezia
Sabato 16 agosto
16/08 ore 9-12 Dott.ssa Maria Serena Pietra Via Buonviaggio, 149 La Spezia
16/08 ore 9-12 Dott. Giuseppe Di Sibio Via Mantegazza, 14 San Terenzo
16/08 ore 15-18 Dott.ssa Maria Serena Ruffini Piazzale Kennedy, 2 La Spezia
16/08 ore 15-18 Dott. Saverio Ricci Via Sarzana, 1006 La Spezia
Domenica 17 agosto
17/08 ore 9-12 Dott. Pier Celestino Saulino Viale Italia, 475 La Spezia
17/08 ore 9-12 Dott. Giuseppe Di Sibio Via Mantegazza, 14 San Terenzo
17/08 ore 15-18 Dott.ssa Erica Neri Corso Cavour, 339 La Spezia
17/08 ore 15-18 Dott.ssa Maria Serena Pietra Via Buonviaggio, 149 La Spezia
DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 19
Giovedì 14 agosto
14/08 ore 9-12 Dott. Pietro Laterza Via Provinciale, 246 Arcola
14/08 ore 9-12 Dott. Lucio Salvetti Piazza Siena, 29 Luni
14/08 ore 15-18 Dott.ssa Cosetta Botta Via Cisa Sud, 88 Santo Stefano di Magra
14/08 ore 15-18 Dott.ssa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra
Venerdì 15 agosto
15/08 ore 9-12 Dott. Maurizio Lutman Via Della Pace, 1 Castelnuovo Magra
15/08 ore 9-12 Dott. Pier Franco Grassi Piazza Matteotti, 63 Sarzana
15/08 ore 15-18 Dott. Alessio Romeo Via Cisa Sud, 88 Santo Stefano di Magra
15/08 ore 15-18 Dott.ssa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra
Sabato 16 agosto
16/08 ore 9-12 Dott. Giovanni Frediani Via Pisanello, 5 Ameglia
16/08 ore 9-12 Dott. Pier Franco Grassi Piazza Matteotti, 63 Sarzana
16/08 ore 15-18 Dott.ssa Maria Pia Ferrara Via Castagno, 1 Luni
16/08 ore 15-18 Dott.ssa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra
Domenica 17 agosto
17/08 ore 9-12 Dott. Maurizio Lutman Via Della Pace, 1 Castelnuovo Magra
17/08 ore 9-12 Dott. Lucio Salvetti Piazza Siena, 29 Luni
17/08 ore 15-18 Dott. Alessio Romeo Via Cisa Sud, 88 Santo Stefano di Magra
17/08 ore 15-18 Dott.ssa Chiara Trombella Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra
