In tutte le Asl della Liguria è stato definito il piano di ambulatori e studi medici aperti per i giorni festivi nel periodo di Ferragosto in Liguria. È stato dunque confermato l’accordo con i medici di medicina generale per le aperture di ambulatori e studi medici dedicati a pazienti con bassa complessità: l’obiettivo è quello di offrire alla popolazione un punto di riferimento appropriato per l’assistenza e l’erogazione di prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, per evitare così il congestionamento dei pronto soccorso con accessi impropri.
«Anche quest’anno abbiamo lavorato con le Asl, le aziende ospedaliere e i medici di medicina generale per garantire un presidio sanitario efficace durante il periodo di Ferragosto, attivando ambulatori e studi medici nei giorni festivi – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò − l’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio di prossimità per le situazioni a bassa complessità, evitando accessi impropri ai Pronto Soccorso e assicurando un’assistenza più puntuale e adeguata al bisogno. Ogni territorio si è organizzato in base alle proprie caratteristiche, come già avvenuto con successo durante le festività natalizie e pasquali».
Insieme alle Asl, alle aziende ospedaliere, ai medici di medicina generale, è stato messo a punto il il piano che prevede alcune aperture già nel prossimo fine settimana. Ogni Asl e azienda ospedaliera si è organizzata a seconda delle caratteristiche del proprio territorio, così come già accaduto per le festività natalizie e per quelle del mese di aprile. Il servizio è totalmente gratuito per i pazienti residenti in Liguria. Per accessi di utenti provenienti da altre regioni, il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta applica la tariffa prevista per la visita ambulatoriale.
Il dettaglio delle aperture nelle cinque Asl liguri
ASL 1 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
Distretto di Ventimiglia
• Casa di Comunità di Bordighera – Via Aurelia 122 – Ambulatorio di Continuità Assistenziale attivo 24 ore su 24.
Distretto di Sanremo
09 agosto
• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12
• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17
• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 08-12
10 agosto
• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 08-12
• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17
15 agosto
• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 08-12
• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17
• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17
16 agosto
• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12
• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17
• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17
17 agosto
• Zaharia Veronica – Piazza Colombo 4, Sanremo – 08-12
• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17
Distretto di Imperia
09 agosto
• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17
• Buccelli Elena – Via Generale Ardoino 121, Diano Marina – 08-12
• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 14-17
10 agosto
• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17
• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17
15 agosto
• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17
16 agosto
• Ghetti Giada – Via della Repubblica 29, Imperia – 08-12
• Bottino Marco – Via Sicilia 20, San Bartolomeo al Mare – 08-12 e 14-17
17 agosto
• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17
• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17
ASL 2 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
• Ospedale San Paolo di Savona
• Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
Giorni e orari:
• Sabato 9 e domenica 10 agosto – 14-19
• Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto – 14-19
ASL 3 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
– Ambulatorio di prima accoglienza – Ospedale Gallino, Via O. Gallino 5, Genova Pontedecimo – Tutti i giorni 08-20 (accesso diretto).
– Ambulatorio “Mal di denti” – Palazzo della Salute di Fiumara – Sabato, domenica e festivi 08-12:30.
Ritiro numero entro le 11.30 alla portineria, primo piano stanza 42, con tessera sanitaria.
15 agosto
08-12
• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova
• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia
• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova
• Distretto 12: Siciliano Beatrice – Via Fereggiano 47/1, Genova
• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco
14-17
• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova
• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia
• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova
• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco
16 agosto
08-12
• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Carlotto Francesca – Via Ciro Menotti 19/1, Genova
• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova
• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova
• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova
• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli
14-17
• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova
• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova
• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova
• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova
• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli
17 agosto
08-12
• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Gaggero Elena – Via Borzoli 13, Genova
• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia
• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova
• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova
• Distretto 13: Filimbaia Ruggero – Corso Europa 1130 cancello, Genova
14-17
• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova
• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia
• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova
ASL 4 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
Casa di Comunità di Chiavari – “Il Medico di Tutti”
• Tutti i giorni feriali 08-20
• Attivo anche venerdì 15 agosto
Sestri Levante
• Tutti i pomeriggi 14-20 (eccetto 15 agosto)
• Sabato 08-12 e 14-17
• Domenica 08-12 (tranne 17 agosto)
Rapallo
• Giorni feriali 12-18
• Sabato 08-12 e 14-17
• Domenica 08-12 (tranne 09 e 17 agosto)
• 15 agosto: 08-12 e 14-17
ASL 5 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
14 agosto
• 09-12 – Pietro Laterza – Via Provinciale 246, Arcola
• 15-18 – Cosetta Botta – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra
15 agosto
• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra
• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra
16 agosto
• 09-12 – Giovanni Frediani – Via Pisanello 5, Ameglia
• 15-18 – Maria Pia Ferrara – Via Castagno 1, Luni
17 agosto
• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra
• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra
