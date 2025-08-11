Avvio in cauto rialzo per le Borse europee, in vista dell’incontro tra Trump e Putin, in programma venerdì, e alla vigilia della scadenza dei dazi bilaterali Usa-Cina, che potrebbe essere prorogata. Ai primi scambi Milano segna +0,35%, Francoforte +0,18%, Londra +0,2%, Parigi +0,27%. Positiva la seduta per la maggior parte dei mercati azionari asiatici. Mentre Tokyo è chiusa per festività, Shenzhen segna +1,50%, Shanghai +0,54%, Hong Kong +0,1%, Seul -0,16%, Mumbai +0,29%, Sydney +0,33%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 82 punti (variazione -0,34%, rendimento Btp 10 anni +3,50%, rendimento Bund 10 anni +2,68%.

Piazza Affari

A Milano intorno all 9 guida il listino principale Recordati (+3,28%), in coda Leonardo (-2,86%).

Valute

L’euro vale 1,1667 dollari (+0,25%) e 172,135 yen (+0,1%), il rapporto dollaro/yen è a 147,54 (-0,1%). Scende l’oro dopo il rialzo di venerdì a seguito dell’annuncio dei dazi americani sulle importazioni di lingotti da un chilogrammo. I future calano dell’1,8% a 3.427,7 dollari l’oncia. La consegna spot segna -0,95% a 3.367,4 dollari.

Energia

Il prezzo del petrolio cala, il Brent per ottobre cede lo 0,5% a 66,2 dollari al barile, mentre il Wti per settembre -0,5% a 63,4 dollari. In scende dello 0,45% a 32,3 euro al megawattore il gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.