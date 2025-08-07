Le Borse europee hanno chiuso in netto rialzo, tranne Londra, nel primo giorno di applicazione delle tariffe Usa del 15% sulle esportazioni Ue. Effetto positivo sui mercati deve avere avuto la notizia di un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin previsto nei prossimi giorni. La nuova prospettive di pace in Ucraina però ha penalizzato i titoli della difesa in tutte le Borse europee. Milano segna +0,93%, Madrid +1,06%, Londra -0,69%, Parigi +0,97%, Francoforte +1,12%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 82 punti (variazione -0,75%, rendimento Btp 10 anni +3,46%, rendimento Bund 10 anni +2,63%).

Piazza Affari

A Milano brilla Interpump (+8,22%) in scia alla trimestrale diffusa alla vigilia. Bene gli industriali, in testa Buzzi (+5,23%), Prysmian (+4,70%) e Stellantis (+3,45%). Maglia nera Leonardo (-6,14%) in una giornata negativa per il comparto difesa.

Valute

L’euro è scambiato con il dollaro a 1,1633 (-0,2%) e la sterlina a 0,867 (-0,6%).

Energia

In ribasso il petrolio con il Wti settembre a 64,2 dollari al barile(-0,3%) e il Brent ottobre a 66,7 dollari (-0,3%) e il gas naturale, a 33 euro al megawattora (-0,6%).