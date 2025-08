Il Comune ha ottenuto un incontro con il ministro della Giustizia per portare l’istanza di riapertura del tribunale di Chiavari.

«Ringrazio il ministro della Giustizia Nordio per aver accolto positivamente la nostra richiesta di incontro, dando disponibilità a riceverci al termine della pausa estiva. È un segnale importante, che testimonia attenzione verso il nostro territorio e verso un tema tanto sentito dalla comunità locale, quale la riapertura del tribunale di Chiavari» il sindaco Federico Messuti.

Messuti spiega che si confronterà direttamente con il ministro per comprendere quali siano i passi necessari e i presupposti giuridico-amministrativi per una possibile riapertura.

«Il Comune farà la sua parte nel rappresentare la volontà e le esigenze del comprensorio, ben sapendo che la competenza è esclusivamente del ministero della Giustizia, non certo dell’amministrazione comunale, come qualcuno vorrebbe invece far credere».