Il Comune di Sarzana ha emanato il bando per il riconoscimento delle agevolazioni sul pagamento della Tari relative all’anno 2025 in sostegno delle famiglie che versano in disagio economico stanziando 80mila euro da bilancio.

Lo schema di domanda per la richiesta che dovrà essere presentata entro e non oltre il 19 settembre 2025. Nei limiti stabiliti dalla normativa sulla base dei parametri Isee sono stati stabiliti i seguenti criteri per l’accesso alla riduzione pari al 75% della Tari dovuta.

Il bando si rivolge ai nuclei familiari con Isee ordinario inferiore o pari a 9.530 euro; i richiedenti inoltre non dovranno essere proprietari di beni immobili, con l’esclusione dell’immobile di residenza (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) e per il quale si chiede l’accesso al beneficio.

«La riduzione del 75% della Tari – dichiara l’assessore alle politiche sociali Sara Viola – si aggiunge al bonus sociale previsto da Arera pari al 25% per le famiglie con Isee inferiore a 9.530 euro e per i nuclei con almeno 4 figli e Isee fino a 20.000 euro. Come Amministrazione abbiamo operato affinché con queste due misure i cittadini possano raggiungere l’esenzione totale del tributo».

Successivamente alla presentazione delle domande gli uffici competenti provvederanno a redigere un elenco degli idonei sulla base delle certificazioni Isee prodotte, a cominciare dagli Isee più bassi e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La scadenza per la presentazione delle domande (la modulistica può essere scaricata dal sito del Comune) è fissata – come detto – il 19 settembre, con orario di consegna per le istanze recapitate a mano entro le ore 12. Le domande con i relativi allegati possono essere inviate a mezzo servizio postale (in questo caso faranno fede la data e l’ora d’arrivo al protocollo comunale).

Per tutti i dettagli del bando si può visitare il sito isituzionale www.comune.sarzana.sp.it, nella sezione Amministrazione trasparente e nella pagina Politiche sociali. La modulistica potrà essere scaricata dal sito ovvero ritirata presso palazzo Roderio o presso l’Urp.