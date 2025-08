Il Comune della Spezia è tra i 70 finalisti selezionati a livello nazionale del contest “PA OK! – Al fianco delle amministrazioni per una cultura dei risultati e del cambiamento”, promosso da Formez PA con il supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il contest fa parte del progetto “PA OK!”, finanziato nell’ambito del Pnrr – Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2 – Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance, Sub-investimento 2.2.5 “Amministrazione pubblica orientata ai risultati”.

Alla scadenza del 16 maggio 2025 sono stati presentati quasi 300 progetti. Le commissioni di valutazione hanno completato il loro lavoro e individuato i 70 progetti finalisti. Tra questi ne sono stati selezionati 10 per ciascuno dei sette ambiti previsti dal contest. E tra i sette progetti vincitori assoluti di categoria ci potrebbe essere quello del Comune della Spezia.

Il progetto si intitola “La Rete per il Lavoro e l’esperienza dello Sportello InfoLavoro” ed è finalista nella categoria Lavoro e Sviluppo Economico, tra le buone pratiche che hanno generato valore per i cittadini e per il sistema locale, promuovendo reti e sinergie tra enti pubblici, imprese, agenzie per il lavoro e soggetti del terzo settore.

Si vota online per scegliere i vincitori

In questa fase del Contest, i cittadini dovranno votare i progetti in gara e scegliere quello che secondo loro ha creato maggiore valore per il territorio. Si comporrà così la classifica finale, con i vincitori di ogni categoria.

Ogni utente può votare una sola volta, accedendo tramite Spid o Cie al portale dedicato.

Per sostenere il progetto del Comune della Spezia:

Accedere al sito https://paok.formez.it/#/home

Autenticarsi con identità digitale (Spid o Cie)

Scorrere fino alla pagina 3 dell’elenco progetti

Selezionare “Comune della Spezia – La Rete per il Lavoro e lo Sportello InfoLavoro”

Cliccare sull’icona del pollice in su per votare.

Per ulteriori informazioni: www.paok.formez.it, www.infolavorospezia.it.