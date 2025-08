Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,34%. Brillano le banche con Monte Paschi a +3,11%, Mediobanca a +2,67% e Bper a +2,64%. Giù Diasorin (-0,91%)

Mercati azionari europei in generale leggero rialzo: in apertura la Borsa migliore è quella di Francoforte, che sale dello 0,5%, seguita da Parigi in crescita dello 0,4%. In aumento dello 0,2% Londra.

Asia in leggera tendenza positiva in attesa di chiarezza sui dazi Usa e sulle scelte della Federal reserve. La Borsa di Tokyo sale di circa mezzo punto percentuale in chiusura.

Prezzo del petrolio in rialzo: il Wti con consegna a settembre è scambiato a 65,55 dollari al barile con un aumento dello 0,60% mentre il Brent con consegna ad ottobre passa di mano a 68,06 dollari al barile con un avanzamento dello 0,62%.

Nei cambi euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1574 dollari con una flessione dello 0,01% e a 170,7800 yen con una diminuzione dello 0,05%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è stabile a 83 punti base (+0,04%), il rendimento è +3,47%.