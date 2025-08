Dall’8 al 24 agosto a Sarzana torna “Soffitta nella Strada”, il mercatino dedicato all’antiquariato e al modernariato con oltre 70 bancarelle nel centro storico (apertura dalle 17 alle 24).

Antiquariato, modernariato, vintage e collezionismo per l’edizione 2025 della manifestazione storica ideata ormai oltre mezzo secolo fa dall’antiquario Giorgio Albertosi e dal professor Pier Giorgio Grasso Peroni.

Come sempre “La Soffitta nella Strada” si snoderà nel centro storico cittadino a partire da piazza Matteotti – che quest’anno comprenderà uno spazio dedicato alla lettura dove sarà possibile dilettarsi nella ricerca di volumi storici – via Fiasella (secondo tratto), piazza Baden Powel, via Della cittadella, via Mazzini, via Cattani, e piazza Luni con la “Soffitta dei Bambini”.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 8 agosto alle ore 17.30 in piazza Matteotti.

«Si rinnova il nostro appuntamento estivo con la tradizione della Soffitta della Strada – dichiara l’assessore al Commercio Luca Ponzanelli – manifestazione che anche quest’anno sarà la migliore attrattiva dell’estate per curiosi e turisti. Quest’anno in piazza Matteotti ci sarà un nuovo punto dedicato alle librerie sarzanesi che costituirà un piccolo salotto dedicato alla lettura e alla ricerca di volumi storici e che introdurrà alle vie storiche della città fino alla Cittadella. L’altra novità è costituita dallo spostamento della data di inizio della manifestazione al secondo fine settimana di agosto che ci consente di sfruttareun periodo turisticamente più appetibile che andrà ad agganciarsi alla 37esima Mostra Nazionale dell’Antiquariato (dal 14 al 24 agosto) presso la Fortezza Firmafede per poi confluire nel week-end in cui ospiteremo il Festival della Mente».

Per tutta la durata della Soffitta i negozi del centro saranno aperti con orario serale fino alla mezzanotte.