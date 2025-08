Circle Group ha rinnovato la collaborazione con DocFinance, società che da oltre 30 anni fornisce strumenti avanzati per la gestione finanziaria d’impresa, integrando all’interno del proprio prodotto MasterSped®, sviluppato dalla controllata Nextfreight, specifico per la gestione di spedizioni nazionali e internazionali, logistica e pratiche doganali.

Questa integrazione ha l’obiettivo di potenziare la tesoreria delle aziende che utilizzano MasterSped®, semplificando e automatizzando la gestione finanziaria grazie all’integrazione nativa tra DocFinance e MasterSped®. L’Erp di Nextfreight, già punto di riferimento per la gestione operativa e amministrativa delle aziende di spedizioni e logistica, si arricchisce così di funzionalità avanzate per il controllo dei flussi finanziari, offrendo un valore aggiunto concreto al cliente. L’obiettivo del Gruppo è offrire una suite completa, modulare e scalabile, capace di coprire tutte le aree critiche del business per gli operatori della supply chain.

Elemento chiave di questa evoluzione è MasterFinancial®, modulo della suite MasterSped® dedicato alla gestione finanziaria e documentale. Il software è nativamente integrabile con sistemi terzi e dialoga direttamente con MasterSped® per la gestione delle spedizioni. MasterFinancial® offre funzionalità legate alla fatturazione elettronica, si interfaccia con portali per la gestione dei documenti fiscali e include un sistema documentale per l’archiviazione e la gestione dei documenti, assicurando una copertura completa delle esigenze amministrative e di compliance. A completamento dell’offerta, è stata inoltre sviluppata un’interfaccia con un software di terze parti dedicato alla gestione del cash flow e dei flussi bancari in entrata e in uscita, ampliando ulteriormente le possibilità di integrazione e monitoraggio in tempo reale della situazione finanziaria aziendale.

In questo modo è ora possibile gestire in modo proattivo l’area tesoreria: dalla pianificazione dei flussi di cassa alla gestione del cash pooling, dal monitoraggio delle linee di credito al collegamento diretto con il sistema bancario e oltre 20 piattaforme fintech. Il tutto in piena conformità con le esigenze introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa (CCII). Si tratta di un’evoluzione significativa per MasterSped®, che ora risponde anche alle esigenze strategiche delle direzioni finanziarie, rafforzando il suo posizionamento non solo come ERP operativo ma come strumento completo per il governo economico e finanziario dell’impresa.

Per presentare i vantaggi della collaborazione, Circle organizza un webinar gratuito dal titolo “Dal Costo al Valore: benefici concreti della digitalizzazione delle procedure amministrative con DocFinance & Circle Group”, martedì 23 settembre 2025, su Zoom (iscrizione a questo link).

Quest’ultimo è rivolto a Cfo, responsabili amministrativi, controller e professionisti dell’area finance, e vuole illustrare come l’integrazione tra Mastersped® (Nextfreight) e DocFinance consenta alle aziende di gestire la tesoreria in modo predittivo e non più reattivo. Sarà possibile vedere come automatizzare i processi di incasso e pagamento, riconciliare i movimenti bancari, ottenere la prima nota automatica, tenere costantemente aggiornate anagrafiche e scadenzari, monitorare le linee di credito e analizzare in tempo reale il cash flow aziendale, sia consuntivo che previsionale. La possibilità di prevedere il fabbisogno finanziario futuro e di prendere decisioni basate su dati aggiornati rappresenta un elemento fondamentale per garantire stabilità e crescita nel medio-lungo periodo.

Una demo live della piattaforma mostrerà le funzionalità offerte, con un focus sull’esperienza utente e sull’impatto concreto nei processi aziendali.

«L’integrazione tra le soluzioni DocFinance e l’ecosistema digitale di Circle Group rappresenta un passo decisivo verso la piena digitalizzazione della gestione d’impresa. Offriamo ai nostri clienti una visione unificata e in tempo reale dei flussi fisici e finanziari, elemento chiave per aumentare competitività, resilienza e sostenibilità, rispettando gli obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”» ha affermato Luca Abatello, ceo di Circle Group.