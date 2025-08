Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,44%. Nel listino principale marginali le perdite con le utility in negativo: A2a (-0,28%), Hera (-0,27%) ed Enel (-0,24%). In rialzo Campari (+2,22%), Banca Popolare di Sondrio (+2,17%) e Amplifon (+1,31%).

Mercati azionari europei in rialzo: Francoforte sale dello 0,6%, seguita da Londra e Parigi in aumento dello 0,4%.

Mercati azionari asiatici positivi sull’ottimismo per un taglio dei tassi Usa in settembre e dopo gli indici Pmi cinesi di nuovo brillanti. La Borsa di Tokyo ha terminato a +0,64%.

Prezzo del petrolio poco mosso: il Wti con consegna a settembre passa di mano a 66,29 dollari al barile, stabile rispetto a ieri mentre il Brent con consegna a ottobre è scambiato a 68,77 dollari al barile con un aumento dello 0,01%.

Nei cambi euro in lieve calo: la moneta unica europea è scambiata a 1,1550 dollari con una flessione dello 0,18% e a 170 yen con una diminuzione dello 0,12%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 83 mila euro (-1,02%). Il rendimento è a +3,45%.