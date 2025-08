La delegazione di Confcommercio Arenzano ha incontrato il sindaco. Durante l’incontro istituzionale, riferisce l’associazione, è stata attivata una collaborazione immediata con le forze dell’ordine predisponendo controlli straordinari lungo il centro e sul lungomare, proprio nelle zone teatro dei quattro recenti episodi di rissa e microcriminalità tra giovani, che hanno provocato forte tensione tra commercianti e residenti.

«Apprezziamo che le autorità abbiano ascoltato la voce delle imprese fin dalla prima ora, convocando Prefettura e Comune a un tavolo operativo – commenta Paola Castello, presidente di Confcommercio Arenzano – ci aspettiamo un piano coordinato che garantisca controlli regolari, presidi fissi durante i fine settimana e nelle ore serali, e che coinvolga anche eventuali servizi integrativi».

Confcommercio fa appello all’amministrazione comunale affinché, insieme al prefetto e alle forze dell’ordine, si definisca un percorso operativo condiviso, con misure concrete come: pattugliamenti mirati durante i picchi di afflusso serale; coinvolgimento di vigilanza privata convenzionata in supporto ai controlli pubblici;

soluzioni per contrastare bottiglie abbandonate, deviazioni del traffico, degrado urbano; incontri periodici con le associazioni locali per monitorare l’andamento delle azioni.

«Le imprese di Arenzano operano ogni giorno in un contesto delicato – dichiara Castello – e meritano di lavorare in un ambiente sicuro. Non basta l’emergenza: serve visione, programmazione e corresponsabilità istituzionale. Confcommercio è pronta a collaborare subito e mostrare soluzioni condivise, ma servono fatti concreti e duraturi».