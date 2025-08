Al Museo Galata in mostra la scultura poetica di Louise Durocher

"Sulle onde in cerca della libertà" sarà visitabile dal 7 al 29 agosto nella Galleria delle Esposizioni

Nata a Montréal (Canada), Louise Durocher scolpisce la sua prima opera a undici anni. Dopo aver studiato Belle Arti alla Concordia University, intraprende un percorso architettonico tra Seattle e Parigi, conseguendo un Master in Architettura all’Università di Washington. Vive e lavora tra Seattle e Querceta (Lucca), presso lo Studio di Scultura Giorgio Angeli. Ha esposto in Armenia, Canada, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti. Le sue opere sono presenti in collezioni private in America, Europa e Giappone.

Le opere – tra cui La Vague Noire, La Barca, Hope, Envol, Surf, Fond de Mer, Primo Volo e Abbraccio – non rappresentano frammenti di oceano, ma il mare nella sua interezza emotiva, offrendosi come specchio del nostro stesso cammino esistenziale. Il percorso espositivo, scandito da pareti nere, culmina in un video finale che rivela il volto e le parole dell’artista.

Optimal Column This module works best for column 4, 8, 12 ( current column width 9 ). This warning will only show if you login as Admin.