Alla Spezia da mercoledì 6 agosto 2025 avranno inizio i lavori di asfaltatura di via Parma nel tratto compreso tra via P. Giuliani e corso Nazionale.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, della durata prevista di circa due giorni, sarà istituito un senso unico alternato in via Parma, in prossimità del cantiere stradale. Il traffico sarà regolato da personale posizionato sul posto.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a seguire le indicazioni fornite dal personale preposto.