Sono stati circa 213 mila gli ingressi in tutta Italia in occasione dell’apertura gratuita per la #domenicalmuseo di agosto, l’iniziativa del ministero della Cultura che prevede l’accesso libero nei luoghi della cultura statali nella prima domenica del mese.

In nero il dato delle due strutture liguri (genovese), presenti in classifica.

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 18.614; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 13.000; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 12.587; Parco archeologico del Colosseo Foro Romano – Palatino 12.460; Reggia di Caserta 11.198; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 10.441; Galleria dell’Accademia di Firenze 7.900; Musei Reali di Torino 7.093; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 6.267; Castel Sant’Angelo 4.883; Villae – Villa d’Este 4.073; Palazzo Reale di Napoli 4.064; Museo e Real Bosco di Capodimonte – Museo di Capodimonte 3.171; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 3.126; Museo storico del Castello di Miramare 3.096; Museo archeologico nazionale di Napoli 3.066; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.610; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 2.599; Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea 2.423; Palazzo Ducale di Mantova 2.312; Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 2.276; Parco archeologico di Ercolano 2.216; Gallerie nazionali di arte antica – Palazzo Barberini 2.090; Galleria Borghese 2.070; Galleria Nazionale dell’Umbria 1.933; Rocca Albornoz – Museo nazionale del Ducato di Spoleto 1.918; Villae – Villa Adriana 1.842; Terme di Caracalla 1.833; Museo nazionale di Villa Pisani – Stra 1.708; Galleria nazionale delle Marche 1.635; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.628; Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica 1.606; Complesso monumentale della Pilotta 1.250; Musei del Bargello – Complesso di Orsanmichele 1.195; Certosa di San Martino 1.186; Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila 1.087; Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 1.024; Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.008; Museo di Palazzo Grimani 985; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 953; Palazzo Farnese di Caprarola 947; Museo archeologico nazionale di Taranto 811; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 770; Pinacoteca nazionale di Bologna 741; Museo archeologico nazionale di Aquileia 683; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 670; Castello di Torrechiara 661; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 637; Palazzo Carignano 611; Galleria Spada 600; Museo delle Civiltà 513; Museo di San Marco 465; Grotta Azzurra 460; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 445; Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola 407; Gallerie nazionali di arte antica – Galleria Corsini 400; Musei nazionali di Genova – Palazzo Spinola di Genova 395; Musei nazionali di Cagliari 363; Museo d’Arte Orientale Venezia 341; Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Villa di Tiberio 321; Museo archeologico nazionale del Melfese Massimo Pallottino e Castello svevo di Melfi 315; Parco archeologico di Sibari – Parco archeologico della Sibaritide 304; Parco archeologico di Sibari – Museo archeologico nazionale della Sibaritide 302.

A questi dati si aggiungono i 15.421 visitatori del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 10.464 ingressi delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli.