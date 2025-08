«Si è chiuso con un successo di partecipazione il primo bando regionale dedicato alla space economy. 35 le imprese ad aver presentato domanda alla chiusura dei termini, per un importo agevolativo richiesto a Regione Liguria di circa 14 milioni di euro». A darne notizia il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana. «Un risultato – prosegue il consigliere delegato – che dimostra quanto sia strategico puntare su un settore trasversale così in crescita, che può generare innovazione ad alto valore aggiunto e importanti ricadute economico-occupazionali».

Il bando, rientrante nell’azione 1.1.1 del PR Fesr Liguria 2021-2027, consentiva a imprese operanti negli ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3) di richiedere, in forma singola o associata in Ats, agevolazioni a fondo perduto per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale di applicazioni innovative di downstream spaziale in diversi settori, come le infrastrutture critiche, l’ambiente, i nuclei urbani e la salute.

Lo strumento, al momento, dispone di una dotazione economica pari a 2 milioni. «Consapevoli di una richiesta che supera di sette volte l’importo stanziato, il nostro impegno è certamente orientato a rifinanziare la misura per accogliere, una volta ricevuto da Filse l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili, quante più domande possibile», conclude Piana.