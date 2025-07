Avvio in moderato rialzo per le Borse europee in una giornata dominata dalle trimestrali sia in Europa sia negli Usa, con i conti oltre le attese di Meta e Microsoft, e all’indomani della decisione della Fed di mantenere invariati i i tassi. Milano segna +0,38%, Parigi -0,02%, Madrid +0,55%, Francoforte +0,32%, Londra -0,08%. In Asia il Nikkei di Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,1%, con gli investitori che guardano alla decisione della Banca del Giappone di mantenere invariato il costo del denaro. Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dell’1,01% e chiude a 3.573,21 punti.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund intorno alle 10 a 84 punti (variazione -1,30%, rendimento Btp 10 anni +3,53%, rendimento Bund 10 anni +2,69%)

Piazza Affari

A Piazza Affari Iveco, dopo la cessione di Iveco Defence a Leonardo annunciata ieri stamane è entrata in negoziazione a -5,1%, intorno alle 9.30 è a -5,05%

Valute

L’euro scambia con il dollaro a 1,145 (1,406 ieri in chiusura). Il cross tra dollaro/yen si attesta invece a 148,70 (da 149,02), mentre l’euro/yen a 170,32 (170,49).

Materie prime

Poco mosso il petrolio con il Brent a 73,1 dollari al barile (-0,1%) e il Wti a 70,03 (sulla parita’). Il gas europeo scambia a 35 euro (-0,4%) sul Ttf di Amsterdam.