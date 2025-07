La Camera di Commercio di Genova (in collaborazione con InfoCamere) segnala una nuova campagna di phishing rivolta alle imprese liguri. Le email fraudolente di phishing, con oggetto tipo “Servizio RIIT – Ricevuta […]”, usano link fasulli di accesso a servizi camerali che sono visivamente simili alle url ufficiali di login di Infocamere. In realtà, rimandano a siti malevoli estranei al sistema camerale.

Il phishing consiste nell’invio su larga scala di comunicazioni fraudolente che inducono l’utente a compiere azioni rischiose: inserire credenziali di accesso, dati personali o finanziari, scaricare malware o autorizzare transazioni non richieste. Alcuni consigli utili che possono seguire le imprese per non cadere vittima di questi attacchi:

Verificare sempre il mittente dell’email, prestando attenzione a anomalie.

Evitare di cliccare su link.

Non inserire credenziali su pagine il cui dominio non sia esattamente quello ufficiale.

In caso di dubbio, contattare l’URP della Camera di Commercio (Genova: 010 2704381) prima di compiere qualunque azione.

La diffusione di questa campagna ingannevole sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione digitale. Le imprese sono invitate a segnalare eventuali email sospette anche alle autorità competenti, come la Polizia Postale.

A questo link un esempio di email di phishing con oggetto “Servizio RIIT – Ricevuta” .