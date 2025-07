Al via all’Università di Genova la terza edizione della Doctoral Summer School in Robotics and Intelligent Machines Drims² . La scuola ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze avanzate per progettare e sviluppare robot e sistemi intelligenti capaci di operare in contesti complessi, quali quelli biomedicali, industriali e nei servizi. Il corso si svolge dal 24 al 31 agosto 2025

Organizzata nel quadro del Programma nazionale Drim – Dottorato in robotica e macchine intelligenti, Drims² Summer School è aperta anche a studentesse e studenti provenienti da altri percorsi di dottorato affini e si inserisce tra le attività promosse dal P8 del programma di training dello Spoke 5 del progetto Raise – Robotics and AI for Socio-economic Empowerment, finanziato dal Mur – Ministero dell’università e della ricerca con l’Investimento 1.5 (M4C2) del Pnrr e coordinato da un consorzio di eccellenza che comprende Cnr – Consiglio nazionale delle ricerche, Iit – Istituto italiano di tecnologia e Università di Genova.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica di formazione avanzata rivolta a dottorandi e giovani ricercatori, offrendo un percorso intensivo e interdisciplinare che integra teoria, applicazioni e laboratori pratici nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale.

«Siamo entusiasti di poter ospitare la terza edizione della Doctoral Summer School in Robotics and Intelligent Machines a Genova, nella splendida cornice di Nervi. Grazie al supporto di Raise, uno dei focus della scuola di quest’anno riguarderà l’utilizzo di Robot-Based Additive Manufacturing, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare l’intersezione tra robotica e tecnologie di produzione avanzate – commenta Giovanni Berselli, docente UniGe di disegno e metodi dell’ingegneria industriale e coordinatore del dottorato in ingegneria meccanica, energetica e gestionale per l’Università di Genova.

«La scuola di dottorato DRIMS² – aggiunge Antonio Sgorbissa, docente dell’Università di Genova di sistemi di elaborazione delle informazioni e coordinatore del dottorato nazionale in robotica e macchine intelligenti – nasce tre anni fa assieme al dottorato nazionale in robotica e macchine intelligenti. Da allora costituisce un momento di incontro fondamentale per studenti e studentesse di dottorato. È un’occasione unica per conoscersi, condividere idee e passioni, porre le basi per progetti e amicizie future. In poche parole, costruire assieme la ricerca in robotica e macchine intelligenti dei prossimi anni».

Il programma di DRIMS² 2025 prevede la partecipazione di esperti di fama mondiale, che offriranno ai partecipanti una prospettiva privilegiata sulle tendenze emergenti nel settore:

Francesco Nori – Director of Research & Development, Google DeepMind, figura di riferimento internazionale nell’ambito del controllo di robot e dell’intelligenza artificiale applicata alla locomozione e all’interazione uomo-macchina;

Davide Scaramuzza – professore all’Università di Zurigo, direttore del Robotics and Perception Group, pioniere nello sviluppo di droni autonomi e tecniche di visione artificiale;

Arash Ajoudani – direttore del laboratorio HRI² all’Istituto italiano di tecnologia, specializzato in robotica collaborativa e interazione fisica uomo-robot;

Gianluca Palli – professore all’Università di Bologna, responsabile del laboratorio di robotica e automazione, esperto di manipolazione e controllo avanzato;

Elena De Momi – professoressa di Robotica al Politecnico di Milano, con consolidata esperienza nella robotica medica e nella neurorobotica.

I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire, nello specifico, tematiche che vanno dalla progettazione meccatronica e sensoristica alla percezione artificiale e machine learning, dall’ interazione uomo-macchina e controllo adattativo allo sviluppo di soluzioni per ambienti reali e altamente dinamici.

La sede della Scuola è il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME dell’Università di Genova. Le lezioni si tengono in via Andrea Provana di Leyni 15, a Genova.

Ulteriori informazioni sono sul sito ufficiale DRIMS2

RAISE e lo Spoke 5: investire nella formazione per potenziare l’innovazione

La Scuola DRIMS² è parte del programma di formazione avanzata promosso dallo Spoke 5 del progetto RAISE, che ha come missione quella di creare un ecosistema di innovazione diffuso, interdisciplinare e orientato all’impatto sociale, attraverso attività di mentoring, sviluppo di competenze trasversali e interazione costante con il mondo industriale.

Raise, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un’infrastruttura strategica per il rilancio della ricerca e dell’innovazione in Italia. Il progetto coinvolge un ampio partenariato guidato da CNR, IIT e UniGe, insieme a numerose imprese, startup, centri di ricerca e attori pubblici e privati del territorio.

Lo Spoke 5, in particolare, è dedicato al potenziamento del capitale umano attraverso la formazione continua, con l’obiettivo di preparare nuove generazioni di ricercatori, ingegneri e professionisti pronti ad affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale e tecnologica.