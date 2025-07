L’amministrazione comunale della Spezia ha deliberato una variazione al bilancio destinando 150 mila euro per un nuovo progetto di restauro conservativo e manutenzione della Fontana delle Voci, situata nei giardini di piazza Brin, nel cuore del quartiere umbertino.

L’intervento ha l’obiettivo di restituire alla città un’opera d’arte di grande valore storico e simbolico, riportandola alla piena funzionalità e preservandone l’integrità nel tempo.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Un nuovo restauro conservativo per valorizzare la Fontana delle Voci, per riportare alla luce la sua bellezza storica, culturale ed estetica. L’intervento di circa 150mila euro è destinato a ripristinare le funzioni originarie, compreso lo zampillo dell’acqua, che crea un’atmosfera particolarmente suggestiva. La Spezia ha dei luoghi iconici, simbolici e storici che vanno valorizzati, ed è quello che stiamo facendo».

Il progetto prevede una serie di lavori sul corpo della fontana e sull’impianto tecnico che ne garantisce il funzionamento. Verranno eseguite operazioni di pulitura e consolidamento dei mosaici, con la rimozione delle incrostazioni e dei depositi calcarei che ne compromettono l’estetica e la stabilità. Le sezioni danneggiate saranno staccate, ripulite e riposizionate, mentre le parti mancanti verranno ricostruite fedelmente secondo il disegno originale, utilizzando materiali compatibili e tecniche conservative. A completamento del restauro, sarà applicata una protezione superficiale con resine specifiche per rallentare il degrado e garantire la durabilità dell’intervento.

Parallelamente, si procederà alla demolizione e ricostruzione del locale tecnico interrato, che sarà ampliato per ospitare un nuovo impianto di filtraggio dell’acqua. Questo sistema, dotato di elettropompa, filtro a sabbia e dispositivi di regolazione automatica di pH e cloro, permetterà di evitare la formazione di calcare e il danneggiamento degli ugelli, ripristinando il suggestivo effetto di nebulizzazione sulla stele centrale. Saranno inoltre sostituiti tutti gli ugelli attualmente non funzionanti.

La Fontana delle Voci è un’opera dello scultore Mirko Basaldella, realizzata nel 1956. Alta sette metri e mezzo, si distingue per la sua struttura totemica e per l’uso di materiali eterogenei come pietra, bronzo, rame, ottone e cemento, tutti rivestiti da un mosaico che conferisce luminosità e profondità alla composizione. L’artista, già autore del Mausoleo delle Fosse Ardeatine a Roma, concepì questa fontana prima del suo trasferimento negli Stati Uniti, lasciando alla Spezia un’opera che unisce ricerca artistica e memoria collettiva.

(Foto Chiacalve)