Circle Group annuncia il completamento del progetto per la fornitura della piattaforma MILOS® MTO & TOS destinato a un operatore logistico, un terminal attivo in ambito ferroviario intermodale.

In linea con l’approccio strategico di Circle, il progetto ha integrato funzionalità IoT, componenti di gate automation, interoperabilità con sistemi Erp e servizi federativi delle piattaforme MILOS® MTO e MILOS® TOS, contribuendo al miglioramento dell’efficienza operativa del terminal e alla sostenibilità ambientale.

L’obiettivo del progetto di digitalizzare e ottimizzare le attività logistiche e terminalistiche con un approccio modulare per garantire l’interoperabilità con i sistemi informativi del cliente e degli stakeholder, ha una durata complessiva quinquennale, e ha comportato l’adozione di moduli specifici delle piattaforme MILOS® MTO & MILOS® TOS per la gestione di attività ferroviarie e stradali (inclusa la programmazione treni, gestione camion e operatività intermodale), della documentazione e degli ordini commerciali, delle operazioni su piazzale e gate e del monitoraggio operativo, reportistica e funzioni amministrative connesse alla fatturazione.

«Questo progetto si è inserito perfettamente nel percorso di crescita di Circle Group, rafforzando la nostra presenza nel segmento dei terminal inland e confermando la solidità della nostra proposta tecnologica, nonché il nostro supporto per l’evoluzione digitale dei nodi logistici intermodali. Iniziative come questa contribuiscono in modo diretto allo sviluppo del business, valorizzando le nostre competenze distintive e rispettando gli obiettivi del piano industriale Connect 4 Agile Growth» afferma Luca Abatello, ceo di Circle Group.