“Il cantiere del Terzo Valico – annuncia in una nota il deputato e viceministro al Mit, Edoardo Rixi – continua ad avanzare. Con lo smantellamento della seconda fresa, avvenuto con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto (vedi qui , possiamo confermare che anche questo fronte di scavo è ora pienamente operativo”.

“Una notizia concreta – prosegue Rixi – che testimonia ancora una volta come i lavori del Terzo Valico non si siano mai fermati e come, anzi, il progetto sia in una fase decisiva. Grazie all’impegno congiunto del commissario Calogero Mauceri, di tecnici, operai e imprese, oggi tutti i fronti di avanzamento risultano attivi”.

“Il Mit – conlude Rixi – prosegue la sua attività di monitoraggio del cantiere per garantire che l’opera venga completata nei tempi previsti, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza, sull’efficienza e sulla trasparenza.”