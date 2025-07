Approvato dal consiglio comunale di Recco l’assestamento generale del bilancio 2025/2027 e la salvaguardia degli equilibri, illustrato dal sindaco Carlo Gandolfo che ha anche la delega al Bilancio. Un passaggio fondamentale dell’anno amministrativo, previsto per legge entro il 31 luglio.

«Il Comune di Recco conferma il pieno rispetto degli equilibri di bilancio, con un fondo di cassa che sfiora i 6 milioni di euro, segnale di una significativa solidità finanziaria – ha detto il sindaco nel corso della sua relazione – nonostante gli interventi infrastrutturali in corso e gli investimenti legati al Pnrr, l’amministrazione non ha dovuto ricorrere ad anticipazioni di cassa, come invece accade in molti altri comuni. L’assestamento di bilancio ha evidenziato un quadro stabile, senza necessità di manovre importanti dal punto di vista del riassegnamento delle risorse, come normalmente si fa. Le variazioni di bilancio apportate nel corso dell’anno, in particolare quella più significativa di giugno, ci ha consentito di mettere sui capitoli dei diversi settori le risorse necessarie, funzionali e strutturali, per garantire l’attività di quei settori. Una macchina in pieno movimento garantita da una struttura di bilancio perfettamente sana e flessibile».

Tra le principali voci della variazione troviamo: aggiustamenti sui capitoli sul personale; acquisizione di maggiori entrate per la Protezione Civile per la manutenzione dei rivi. A proposito degli interventi per il sostegno sociale, Gandolfo ha sottolineato: «È la parte preponderante della nostra spesa libera corrente, in favore delle fasce più fragili. Fondi già copiosi immessi nel bilancio di previsione sono stati poi integrati nel corso delle diverse variazioni».

Quindi la parte investimenti nell’ordine di 35 mila euro di avanzo libero e di 14 mila euro per la parte destinata investimenti che vengono posizionati sui capitoli che interessano la manutenzione delle strade e del verde cittadino per rinforzare ulteriormente, in termini di investimento, l’attività di due sentori chiamati a garantire il decoro e la sicurezza.