Il Consiglio di amministrazione di Giglio Group spa, quotata su Euronext Milan, riunitosi il 25 luglio, ha approvato il bilancio proforma di esercizio e consolidato al 31.12.2023 e la relazione finanziaria proforma al 30.6.2024 in adempimento di quanto richiesto dalla Consob.

In risposta agli elementi di informazione richiesti dalla Delibera Consob, Giglio scrive che “la Società conferma di non condividere – e di non avere intenzione di fare proprio il giudizio di non conformità del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 e del bilancio semestrale al 30 giugno 2024 reso da Consob nella Delibera – bilanci approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione il 5 giugno 2024 del 26 settembre 2024, e dall’Assemblea dei soci il 28 giugno 2024 ed oggetto della relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, rilasciata il 7 giugno 2024 e conferma altresì di aver dato mandato ai propri legali di impugnare la Delibera nelle competenti sedi giurisdizionali“.